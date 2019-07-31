2019-07-31T13:27:07+03:00
Общество

Хозяйку уличных батутов будут судить за травмы четверых детей в Челябинской области

Бизнесвумен грозит до шести лет колонии
Сергей УФИМЦЕВ
Поделиться:
Оказалось, батуты установили нелегально.Оказалось, батуты установили нелегально.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Суд рассмотрит дело об уличных батутах, на которых покалечились четверо детей. Обвиняемой в травмах малышей стала хозяйка аттракциона.

История случилась год назад в Катав-Ивановске. Возле местного центра развлечений поставили надувные батуты. Но их слишком плохо закрепили, и порыв сильного ветра перевернул аттракцион. Пострадали четверо детей. У одной из пострадавших — четырехлетней девочки — были очень серьезные травмы.

Позже оказалось, что батуты установили нелегально.

— Хозяйку будут судить по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Бизнесвумен грозит штраф до полумиллиона рублей или до шести лет лишения свободы в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фондовый рынок, недвижимость или вклады? В «БКС Брокер» знают, что выгодней
Челябинский урбанист убирает с площади ЮУрГУ архитектурные камни
Жители челябинского микрорайона «Парковый 2» переругались из-за детсада
Зеленое дело: ученые и общественники Челябинска разработают экологический стандарт региона
Суд конфисковал взятку, от которой отказался честный гаишник из Челябинской области
Что в Челябинской области можно требовать по бесплатному медицинскому полису
Найдена пропавшая в Миассе 16-летняя девушка, которую считали убитой
С новосельем! Для расселения ветхих домов на Южном Урале нашли дополнительные деньги
Штормовое предупреждение в Челябинской области: 1 августа на регион обрушится град
Mastercard и «Мегафон» дарят три дня Интернета и мобильной связи в роуминге
Бухгалтер похитила стипендии сирот в Челябинской области
Бизнесмены из Челябинска носили взятки, чтобы им занизили плату за отопление
Водитель выжил в ДТП с фурой на трассе в Челябинской области
Молодой водитель протаранил иномарку в Магнитогорске и влетел в столб
«Килограмм травы в багажнике»: в Челябинской области остановили машину, в которой перевозили наркотик
«Дали 10 тысяч и забыли»: лишившаяся руки работница кулинарии из Челябинска борется с работодателем
Второй пострадавший в аварии с Андреем Косиловым в тяжелом состоянии
Новый храм начали строить в Челябинске
Карьера или семья: большинство жителей Челябинска дали неординарный ответ
Состояние девушки, которая пострадала в аварии с Андреем Косиловым, ухудшилось
Пожар едва не уничтожил баню в Челябинской области