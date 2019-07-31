Хозяйку уличных батутов будут судить за травмы четверых детей в Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:25 2019-07-31T13:27:07+03:00

Бизнесвумен грозит до шести лет колонии

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Суд рассмотрит дело об уличных батутах, на которых покалечились четверо детей. Обвиняемой в травмах малышей стала хозяйка аттракциона.

История случилась год назад в Катав-Ивановске. Возле местного центра развлечений поставили надувные батуты. Но их слишком плохо закрепили, и порыв сильного ветра перевернул аттракцион. Пострадали четверо детей. У одной из пострадавших — четырехлетней девочки — были очень серьезные травмы.

Позже оказалось, что батуты установили нелегально.

— Хозяйку будут судить по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Бизнесвумен грозит штраф до полумиллиона рублей или до шести лет лишения свободы в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU