2019-07-31T14:54:58+03:00
Общество

Челябинский урбанист убирает с площади ЮУрГУ архитектурные камни

«Комсомолка» узнала, почему модная идея не прижилась в городе
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Коммунальщики передвинули камни, не предупредив авторов идеи. Фото: "Челябинский урбанист".Коммунальщики передвинули камни, не предупредив авторов идеи. Фото: "Челябинский урбанист".
Изменить размер текста:

Гладкие, как фасолины, они стали модной точкой для фото: взрослые и дети с удовольствием позировали на «архитектурных камнях», уложенных командой челябинского урбаниста Льва Владова на площади перед главным корпусом ЮУРГУ. Это место много лет назад была отдано под парковку, и машины вытеснили пешеходов с тротуара.

После того, как тротуар вернули, обозначив его камнями, горожане переругались. Пешеходы ликовали. Автомобилисты злились: отобрали машино-места, зачем там ходить? Кто это такие, пешеходы-«безлошадники»? Челябинск — город победившей «дорожной революции»!

В ночь на 1 августа урбанисты камни с площади убирают. Лев Владов объяснил решение пренебрежительным отношением к идее его команды.

— Приехали коммунальщики и не оставили камня на камне. Им опять понадобилось раскопать половину площади, чтобы что-то сделать с трубами (они там ежегодно что-то делают, судя по смене положения люков 2017-2019). Чуда тактичного поведения не произошло — нас никто ни о чем не предупредил и не попросил самим освободить место для проведения работ. Половину камней передвинули чем-то грубым, испортив их внешний вид. Это удивительное свойство местных муниципальных организаций портить все, к чему они прикасаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фондовый рынок, недвижимость или вклады? В «БКС Брокер» знают, что выгодней
Жители челябинского микрорайона «Парковый 2» переругались из-за детсада
Хозяйку уличных батутов будут судить за травмы четверых детей в Челябинской области
Зеленое дело: ученые и общественники Челябинска разработают экологический стандарт региона
Суд конфисковал взятку, от которой отказался честный гаишник из Челябинской области
Что в Челябинской области можно требовать по бесплатному медицинскому полису
Найдена пропавшая в Миассе 16-летняя девушка, которую считали убитой
С новосельем! Для расселения ветхих домов на Южном Урале нашли дополнительные деньги
Штормовое предупреждение в Челябинской области: 1 августа на регион обрушится град
Mastercard и «Мегафон» дарят три дня Интернета и мобильной связи в роуминге
Бухгалтер похитила стипендии сирот в Челябинской области
Бизнесмены из Челябинска носили взятки, чтобы им занизили плату за отопление
Водитель выжил в ДТП с фурой на трассе в Челябинской области
Молодой водитель протаранил иномарку в Магнитогорске и влетел в столб
«Килограмм травы в багажнике»: в Челябинской области остановили машину, в которой перевозили наркотик
«Дали 10 тысяч и забыли»: лишившаяся руки работница кулинарии из Челябинска борется с работодателем
Второй пострадавший в аварии с Андреем Косиловым в тяжелом состоянии
Новый храм начали строить в Челябинске
Карьера или семья: большинство жителей Челябинска дали неординарный ответ
Состояние девушки, которая пострадала в аварии с Андреем Косиловым, ухудшилось
Пожар едва не уничтожил баню в Челябинской области