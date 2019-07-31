Челябинский урбанист убирает с площади ЮУрГУ архитектурные камни

СЕГОДНЯ 14:54 2019-07-31T14:54:58+03:00

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Гладкие, как фасолины, они стали модной точкой для фото: взрослые и дети с удовольствием позировали на «архитектурных камнях», уложенных командой челябинского урбаниста Льва Владова на площади перед главным корпусом ЮУРГУ. Это место много лет назад была отдано под парковку, и машины вытеснили пешеходов с тротуара.

После того, как тротуар вернули, обозначив его камнями, горожане переругались. Пешеходы ликовали. Автомобилисты злились: отобрали машино-места, зачем там ходить? Кто это такие, пешеходы-«безлошадники»? Челябинск — город победившей «дорожной революции»!

В ночь на 1 августа урбанисты камни с площади убирают. Лев Владов объяснил решение пренебрежительным отношением к идее его команды.

— Приехали коммунальщики и не оставили камня на камне. Им опять понадобилось раскопать половину площади, чтобы что-то сделать с трубами (они там ежегодно что-то делают, судя по смене положения люков 2017-2019). Чуда тактичного поведения не произошло — нас никто ни о чем не предупредил и не попросил самим освободить место для проведения работ. Половину камней передвинули чем-то грубым, испортив их внешний вид. Это удивительное свойство местных муниципальных организаций портить все, к чему они прикасаются.

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