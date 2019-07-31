2019-07-31T15:11:32+03:00
Экономика

Фондовый рынок, недвижимость или вклады? В «БКС Брокер» знают, что выгодней

Многие россияне до сих пор считают операции на фондовом рынке слишком рискованными
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Несмотря на постепенное повышение уровня финансовой грамотности россиян, многие до сих пор считают операции на фондовом рынке слишком рисковыми. При этом масса частных инвесторов уже нашли сбалансированный подход к вложению своих накоплений и вышли на достойный уровень дохода. Почему фондовый рынок выгоднее банковских депозитов и недвижимости, рассказали в «БКС Брокер».

Один из консервативных инструментов — облигации — приносят доход выше ставок по депозитам сразу на несколько процентов. Условия при этом более гибкие и комфортные для инвестора. Например, при покупке ОФЗ максимальная сумма, защищенная государством, не ограничена 1,4 млн руб. Также для облигаций существует возможность свободно вносить и снимать средства в любой удобный момент.

Вложения в другой инструмент — акции — по прибыльности существенно опережают доход от владения недвижимостью. К примеру, за последние пять лет совокупный доход российских акций составил более 100%, в то время как тот же показатель для жилой недвижимости в Москве — всего 36%.

— Несмотря на серьезное развитие рыночных технологий, тренд перехода частных инвестиций на фондовый рынок в нашей стране все еще находится в зачатке. Для многих это создает уникальные возможности заполучить на Московской бирже бумаги такого высокого качества и доходности, за которыми на других, более зрелых, рынках выстраивается очередь, — подчеркнул эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов. Отметим, онлайн сервисы БКС позволяют упростить все неторговые и торговые операции как опытному инвестору, так и начинающему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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