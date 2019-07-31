Фондовый рынок, недвижимость или вклады? В «БКС Брокер» знают, что выгодней
Несмотря на постепенное повышение уровня финансовой грамотности россиян, многие до сих пор считают операции на фондовом рынке слишком рисковыми. При этом масса частных инвесторов уже нашли сбалансированный подход к вложению своих накоплений и вышли на достойный уровень дохода. Почему фондовый рынок выгоднее банковских депозитов и недвижимости, рассказали в «БКС Брокер».
Один из консервативных инструментов — облигации — приносят доход выше ставок по депозитам сразу на несколько процентов. Условия при этом более гибкие и комфортные для инвестора. Например, при покупке ОФЗ максимальная сумма, защищенная государством, не ограничена 1,4 млн руб. Также для облигаций существует возможность свободно вносить и снимать средства в любой удобный момент.
Вложения в другой инструмент — акции — по прибыльности существенно опережают доход от владения недвижимостью. К примеру, за последние пять лет совокупный доход российских акций составил более 100%, в то время как тот же показатель для жилой недвижимости в Москве — всего 36%.
— Несмотря на серьезное развитие рыночных технологий, тренд перехода частных инвестиций на фондовый рынок в нашей стране все еще находится в зачатке. Для многих это создает уникальные возможности заполучить на Московской бирже бумаги такого высокого качества и доходности, за которыми на других, более зрелых, рынках выстраивается очередь, — подчеркнул эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов. Отметим, онлайн сервисы БКС позволяют упростить все неторговые и торговые операции как опытному инвестору, так и начинающему.
ИСТОЧНИК KP.RU