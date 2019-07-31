2019-07-31T15:39:02+03:00
Общество

Снесите это немедленно! Жители дома у ТРК «Космос» требуют убрать торговлю под окнами своих квартир

Градоначальница Наталья Котова людей понимает и ждет о хозяев комплекса умных предложений
Ольга АНТОНОВА
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Жители потребовали снести скандальный ТРК. Фото: cheladmin.ruЖители потребовали снести скандальный ТРК. Фото: cheladmin.ru
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Грохот выгружаемых фур, вонь выхлопных газов, тошнотворный гул кондиционеров и холодильников — жизнь обитателей дома по ул. Чичерина превратилась в ад. Виной всему ТРК «Космос», выросший в паре десятков метров от фасада дома. Вопреки всем правам на благоприятную среду обитания,с разгрузкой-погрузкой у окон квартир. Не ТРК позади дома, а многоэтажка на задворках ТРК!

В среду, 31 июля, временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова встретилась с жителями дома.

Пришли и руководители ТРК. Они предложили установить шумозащитные экраны, высадить крупномерные деревья. Но жителей такие предложения не устроили: закрывать пластиком забора дневной свет все равно что похоронить себя заживо. А деревья зимой, без листвы, не спасут ни от вони, ни от грохота.

Котова распорядилась, чтобы хозяева «Космоса» представили свои предложения в ближайшее время.

— Люди настроены идти до конца, вплоть до сноса этого объекта. Собственники все это услышали. Я согласна с жителями, что они имеют полное право на создание благоприятных условий проживания, жду от собственников конструктивных предложений. Обращусь в ГИБДД для того, чтобы полиция контролировала этот участок с точки зрения движения большегрузов и разгрузки по ночам, — сказала Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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