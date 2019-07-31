2019-07-31T18:07:59+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг объявляет прием заявок на финансирование автомобилей Audi

Модели Audi A6 45 TFSI quattro доступны в четырех вариантах: Basic, Advance, Sport и Design
Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ Лизинг начинает прием заявок на финансирование автомобилей Audi A6 45 TFSI quattro 2020 модельного года, а также Audi A6 и Audi A8L в специальном исполнении Fleet Series. Предложение действует до 30 сентября 2019 года.

Модели Audi A6 45 TFSI quattro доступны в четырех вариантах оснащения – Basic, Advance, Sport и Design. Для клиентов ВТБ Лизинг они предоставляются на специальных корпоративных условиях: в исполнении Advance - от 3,36 млн рублей, Sport и Design - от 3,54 млн рублей с поддержкой 12%.

Специальные Fleet версии доступны для автомобилей Audi A6 с выгодой 16% и Audi A8L с преимуществом в 18,5%.

«Клиенты ВТБ Лизинг стремятся следовать современным тенденциям и обновляют свои транспортные средства в момент выхода новой модели. Мы своевременно предоставляем им такую возможность и открываем предзаказ на новый Audi A6 45 TFSI quattro в наиболее интересных комплектациях. Автомобили Audi в специальном исполнении, доступном только для корпоративных клиентов, Audi A6 Fleet Series и Audi A8L Fleet Series, всегда пользуются высоким спросом. Поэтому мы уверены, что наши клиенты будут рады оформить новые модели в лизинг на особых условиях. Удобство для клиентов – это наша стратегическая задача», - отметил Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области дети-инвалиды попадают в реабилитационный центр через окно
Бабушка и подросток насмерть разбились на трассе в Челябинской области
Женщины-заключенные из Челябинска учились кидать гранаты
Чтобы спасти общественный транспорт Челябинска, будет принято радикальное решение
Снесите это немедленно! Жители дома у ТРК «Космос» требуют убрать торговлю под окнами своих квартир
Фондовый рынок, недвижимость или вклады? В «БКС Брокер» знают, что выгодней
Челябинский урбанист убирает с площади ЮУрГУ архитектурные камни
Жители челябинского микрорайона «Парковый 2» переругались из-за детсада
Хозяйку уличных батутов будут судить за травмы четверых детей в Челябинской области
Зеленое дело: ученые и общественники Челябинска разработают экологический стандарт региона
Суд конфисковал взятку, от которой отказался честный гаишник из Челябинской области
Что в Челябинской области можно требовать по бесплатному медицинскому полису
Найдена пропавшая в Миассе 16-летняя девушка, которую считали убитой
С новосельем! Для расселения ветхих домов на Южном Урале нашли дополнительные деньги
Штормовое предупреждение в Челябинской области: 1 августа на регион обрушится град
Mastercard и «Мегафон» дарят три дня Интернета и мобильной связи в роуминге
Бухгалтер похитила стипендии сирот в Челябинской области
Бизнесмены из Челябинска носили взятки, чтобы им занизили плату за отопление
Водитель выжил в ДТП с фурой на трассе в Челябинской области
Молодой водитель протаранил иномарку в Магнитогорске и влетел в столб
«Килограмм травы в багажнике»: в Челябинской области остановили машину, в которой перевозили наркотик
«Дали 10 тысяч и забыли»: лишившаяся руки работница кулинарии из Челябинска борется с работодателем
Второй пострадавший в аварии с Андреем Косиловым в тяжелом состоянии
Новый храм начали строить в Челябинске
Карьера или семья: большинство жителей Челябинска дали неординарный ответ
Состояние девушки, которая пострадала в аварии с Андреем Косиловым, ухудшилось
Пожар едва не уничтожил баню в Челябинской области