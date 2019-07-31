2019-07-31T16:53:31+03:00
Общество

Женщины-заключенные из Челябинска учились кидать гранаты

На зоне сдали нормы ГТО
Андрей АБРАМОВ
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В челябинском СИЗО-1 сдали нормы ГТО.В челябинском СИЗО-1 сдали нормы ГТО.Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области
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Новый тренд — сдавать нормы ГТО — вновь шагает по стране. В челябинском СИЗО-1 решили не отставать и предложили арестантам показать спортивные достижения. В изоляторе есть участок для осужденных по «легким» статьям. Поэтому свои навыки труда и обороны показывали преступники и обвиняемые.

Сдать нормативы поделали 36 человек: 18 мужчин и 6 осужденных женщин отряда хозобслуживания, а также 12 несовершеннолетних. Возрастная категория участников от 15 до 60 лет.

— Сдавали нормативы в восьми дисциплинах: отжимание, подтягивание, прыжки в длину, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклоны вперед, челночный бег, бег на короткую и длинную дистанции, — рассказала инструктор МБУ «Спортивный город» и судья мероприятия Екатерина Кузьминых.

Кроме того участники должны выполнить нормативы по метанию спортивного снаряда весом 700 грамм, который имитирует гранату и мяча весом 150 грамм.

Спортивные достижения для судей стали неожиданностью, а вот сотрудников СИЗО они ни сколько не удивили.

— В нашем режимном учреждении созданы необходимые условия для всех желающих заниматься спортом: оборудован тренажерный зал, в прогулочных дворах для несовершеннолетних установлены спортивные тренажеры и турники. Люди тянутся к спорту, поэтому и демонстрируют хорошую физическую подготовку, — отметил замначальника СИЗО-1 Антон Колпаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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