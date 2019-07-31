2019-07-31T17:03:52+03:00
Происшествия

Бабушка и подросток насмерть разбились на трассе в Челябинской области

Машину выбросило в кювет
Андрей АБРАМОВ
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В аварии погибли два человека.В аварии погибли два человека.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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ДТП случилось утром 31 июля. На трассе рядом с селом Октябрьское в Челябинской области Kia Picanto вылетела в кювет. Предварительной версией аварии называют ошибку водителя — она просто не справилась с управлением на повороте.

Машину выкинуло на обочину, где она несколько раз перевернулась. В авто ехала семья: двое детей, их 35-летняя мать за рулем и 81-летняя бабушка. Пенсионерка скончалась на месте аварию. Остальных увезли в больницу. Жизнь 15-летней девочки врачи не смогли спасти. Мать и семилетний сын сейчас в реанимации.

— Водитель имеет стаж два года. За минувший год ей выписали один штраф. Проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в УГИБДД Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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