В Челябинской области дети-инвалиды попадают в реабилитационный центр через окно

СЕГОДНЯ 17:14 2019-07-31T17:14:43+03:00

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По федеральным телеканалам показали сюжет из Миасса Челябинской области. Здесь работает частный реабилитационный центр для детей с особенностями развития. Он расположен в жилом доме, но чтобы попасть внутрь, родителям с детьми приходится лезть через окно. Через центральный вход в здание можно попасть, только пересекая проезжую часть, что представляет опасность для детей-инвалидов.

— Проблема родителей с детьми-инвалидами, для которых это единственный в городе центр, местными чиновниками до сих пор не решена. По поручению председателя Следственного комитета незамедлительно организована процессуальная проверка сведений о нарушениях, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Следователи обещают разобраться, почему семьи вынуждены страдать, а социальные службы не помогают центру.

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ИСТОЧНИК KP.RU