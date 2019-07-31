«Видно все»: в Челябинске пара занялась сексом прямо на Кировке
Страсть обуяла молодых влюбленных в центре Челябинска. В одном из летних кафе на Кировке прохожие засняли пару, занимающуюся сексом. Судя по всему, звуки любовных утех было слышно далеко за пределами шатра.
В соцсетях пользователи осудили поступок всех троих. Одному, дескать, не стоило снимать, а другим нужно было держать себя в руках. Впрочем, нашлись и те, кто отнесся к ситуации с юмором и отреагировал шутками:
— Парень пошел в рукопашную.
— Фирменная услуга от заведения. Интересно, это есть в меню?
— Там же в двух шагах бордель. Видимо, они ошиблись.
— Хороший бар. И конкурсы интересные.
— Пришел в кафе купить кекс, а там — секс.
Иные вовсе предположили, что это скрытая реклама заведения. Позже также выяснилось, что ролик был снят в пять утра. Очевидно, молодые люди прелюдию начали на вечеринке.
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Секс на Кировке.
ИСТОЧНИК KP.RU