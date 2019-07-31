«Видно все»: в Челябинске пара занялась сексом прямо на Кировке

СЕГОДНЯ 19:00 2019-07-31T19:02:06+03:00

Молодые люди занялись сексом в центре Челябинска. Фото: кадр с видео

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Страсть обуяла молодых влюбленных в центре Челябинска. В одном из летних кафе на Кировке прохожие засняли пару, занимающуюся сексом. Судя по всему, звуки любовных утех было слышно далеко за пределами шатра.

В соцсетях пользователи осудили поступок всех троих. Одному, дескать, не стоило снимать, а другим нужно было держать себя в руках. Впрочем, нашлись и те, кто отнесся к ситуации с юмором и отреагировал шутками:

— Парень пошел в рукопашную.

— Фирменная услуга от заведения. Интересно, это есть в меню?

— Там же в двух шагах бордель. Видимо, они ошиблись.

— Хороший бар. И конкурсы интересные.

— Пришел в кафе купить кекс, а там — секс.

Иные вовсе предположили, что это скрытая реклама заведения. Позже также выяснилось, что ролик был снят в пять утра. Очевидно, молодые люди прелюдию начали на вечеринке.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/723359" frameborder="0"></iframe> Секс на Кировке.

ИСТОЧНИК KP.RU