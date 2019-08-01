Скоро грянет буря! Водителей в Челябинской области просят быть аккуратными на дорогах

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-01T12:56:20+03:00

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Начало августа в Челябинской области грозит резким ухудшением погоды. ФКУ Упрдор «Южный Урал» предупреждает автолюбителей: не теряйте бдительности!

— По данным Челябинского Гидрометцентра ночью и днем 2 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, порывы ветра до 25 м/с. В северной половине области — местами очень сильные дожди. Повышается вероятность возникновения ЧС, аварийных отключений систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, — предупреждают дорожники.

Чтобы не попасть в беду, автолюбителей просят быть внимательными за рулем, по возможности, исключить поездки на дальние расстояния.

— Если Вы припарковались на обочине федеральной трассы, обязательно выставьте знак аварийной остановки и включите аварийную сигнализацию. Помните, что на федеральных дорогах работают специальные площадки отдыха. Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей круглосуточно работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU