«Избивают до полусмерти и забирают все, что найдут»: в Челябинске орудует банда молодых преступников

СЕГОДНЯ 05:03 2019-08-02T05:44:39+03:00

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Сообщение, опубликованное в четверг поздно вечером, встревожило челябинцев.

— Люди, будьте аккуратны! В Калининском районе от Цирка до Теплотеха орудует банда малолеток в возрасте от 18 до 20. Без слов и пощады избивают до полусмерти и забирают все, что найдут.

С 22:00 лучше сидите дома, не ходите по одному. Нападают по шесть человек. Уже десятый день подряд находят избитых людей, — такое сообщение прислал житель Челябинска в группу «Типичный Челябинск» в VK.

Пользователи соцсети усомнились в правдивости поста:

— 10 дней творится такое, а этих «АУЕ» еще не задержали? Камеры ведь на каждом перекрестке!

Но нашлись люди, которые подтвердили информацию.

— Брата избили в районе Цирка. Говорит: молча со спины подлетели, пинали по голове. Уроды, других слов нет. Недавно из больницы выписался. Причем, это было 19 июля около 22:30. Так что уже почти две недели, как минимум, ребята «развлекаются». В больницу к брату следователь приходил, — написала Татьяна Пермякова.

— У нас сегодня сотрудник полиции ходил, жителей опрашивал, — прокомментировала Ольга Абдуллаева.

Полиция Челябинска проводит проверку сообщения в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU