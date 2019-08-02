2019-08-02T16:53:56+03:00
Общество

В центре Челябинска гранитный бордюр меняют на бетон

Горожане расстроены, глава района предлагает диспут
Людмила СТЕПАШКИНА
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Что лучше: бетон или гранит? Фото: Павел Зыльков.Что лучше: бетон или гранит? Фото: Павел Зыльков.
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— ШОС и БРИКС убрали — можно и гранит разобрать. Вместо него ставят уродство из бетона (пойдем на рекорд по серости?), — поделился в группе «Типичный Челябинск» социальной сети ВКонтакте горожанин и опубликовал кадры, снятые на площади Ярославского у оперного театра. В скверике меняют ограждение цветников. Фактурные гранитные блоки бордюра выкорчеваны, укладывают типовой бетонный, серый.

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев в соцсетях объяснил замену:

— Всем благодарен за активную за неравнодушие. Да, я тоже сторонник того, чтобы знаковые места города благоустраивать с использованием природных благородных материалов. Обсуждали с городом, чтобы хотя бы бульвар по пр. Ленина «закатать» в гранит. Посчитали стоимость материала, прослезились, на землю опустились.

Ереклинцев рад за москвичей, у которых «есть «лярды» на гранит». Хотя, например, парк Сокольники в асфальт закатан. Просто серость «отбивается» зеленью, оригинальным скамьями и клумбами.

Пока монтаж бетонных бордюров у театра приостановлен.

— Но давайте посмотрим : площадь в сером камне, добротном и износостойким. Ее периметр — в бетонных бордюрах. А цветники будут в граните: не сочетается все это. На мой взгляд, и памятник на сером фоне выгодно смотрится, доминантной. А гранитные бордюры разного размера, грубой обработки. Но главное — есть неровные стыки, из которых грязь вываливается. Замазать раствором? Вот это и будет колхоз: бетонном по граниту. Выровнять стыки? Производители не работают со старым материалом, выгоднее новый нарезать,— говорит чиновник.

Высказать мнение глава района приглашает на его страничке в Инстаграм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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