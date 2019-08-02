В центре Челябинска гранитный бордюр меняют на бетон
— ШОС и БРИКС убрали — можно и гранит разобрать. Вместо него ставят уродство из бетона (пойдем на рекорд по серости?), — поделился в группе «Типичный Челябинск» социальной сети ВКонтакте горожанин и опубликовал кадры, снятые на площади Ярославского у оперного театра. В скверике меняют ограждение цветников. Фактурные гранитные блоки бордюра выкорчеваны, укладывают типовой бетонный, серый.
Глава Центрального района Виктор Ереклинцев в соцсетях объяснил замену:
— Всем благодарен за активную за неравнодушие. Да, я тоже сторонник того, чтобы знаковые места города благоустраивать с использованием природных благородных материалов. Обсуждали с городом, чтобы хотя бы бульвар по пр. Ленина «закатать» в гранит. Посчитали стоимость материала, прослезились, на землю опустились.
Ереклинцев рад за москвичей, у которых «есть «лярды» на гранит». Хотя, например, парк Сокольники в асфальт закатан. Просто серость «отбивается» зеленью, оригинальным скамьями и клумбами.
Пока монтаж бетонных бордюров у театра приостановлен.
— Но давайте посмотрим : площадь в сером камне, добротном и износостойким. Ее периметр — в бетонных бордюрах. А цветники будут в граните: не сочетается все это. На мой взгляд, и памятник на сером фоне выгодно смотрится, доминантной. А гранитные бордюры разного размера, грубой обработки. Но главное — есть неровные стыки, из которых грязь вываливается. Замазать раствором? Вот это и будет колхоз: бетонном по граниту. Выровнять стыки? Производители не работают со старым материалом, выгоднее новый нарезать,— говорит чиновник.
Высказать мнение глава района приглашает на его страничке в Инстаграм.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта kpravda@ya.ru
SMS 8-902-616-06-06
Тел. (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU