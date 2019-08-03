Несколько квартир загорелись в доме с нелегальной надстройкой в Челябинской области

СЕГОДНЯ 15:19 2019-08-03T18:24:20+03:00

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В субботу, 3 августа, в 16 часов загорелся многоквартирный дом в селе Долгодеревенское Челябинской области.

— По предварительной информации пожар случился из-за электроплиты в трехкомнатной квартире на пятом этаже жилого дома. Пострадавших, к счастью, нет. Все успели выбежать. Но на шестом этаже все квартиры охвачены огнем. Пожар уже перешел на крышу, — сообщает с места событий читательница КП-Челябинск Мария Озерова.

На место ЧП приехали пожарные и полиция. По состоянию на 20:00 пожар все еще не потушен.

— Шестой этаж был построен нелегально, чисто из дерева. Сейчас приехал прокурор. Скорее всего, будет громкое разбирательство — сообщают местные жители.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/723884" frameborder="0"></iframe> Пожар в Долгодеревенском.

ИСТОЧНИК KP.RU