Разрушенный барак в Челябинске превратили в детскую площадку
В Ленинском районе Челябинска есть улочка Канатовский переулок. Это район сквера «Сигнал». Стоят здесь преимущественно старые дома. Один из них — за номером 5 — давно расселили. Здание готовят под снос.
— Все лето оно стоит неогражденным. Как сообщают очевидцы, случается, что в развалюхе играют дети, — рассказали КП-Челябинск активисты местного движения «Гражданский патруль».
На кадрах очевидцев видно, что попасть в двухэтажный барак действительно не составляет труда. Часть стены и перекрытий дома рухнула, поэтому по обломкам можно пролезть прямиком на второй этаж.
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ИСТОЧНИК KP.RU