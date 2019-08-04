Разрушенный барак в Челябинске превратили в детскую площадку

СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-04T12:13:31+03:00

Здание приготовили под снос, но любой желающий может побродить по опасному строению

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В Ленинском районе Челябинска есть улочка Канатовский переулок. Это район сквера «Сигнал». Стоят здесь преимущественно старые дома. Один из них — за номером 5 — давно расселили. Здание готовят под снос.

— Все лето оно стоит неогражденным. Как сообщают очевидцы, случается, что в развалюхе играют дети, — рассказали КП-Челябинск активисты местного движения «Гражданский патруль».

На кадрах очевидцев видно, что попасть в двухэтажный барак действительно не составляет труда. Часть стены и перекрытий дома рухнула, поэтому по обломкам можно пролезть прямиком на второй этаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU