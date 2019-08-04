«Все как урбанист завещал»: в Челябинске чиновники приписали рухнувшему столбу важные функции

СЕГОДНЯ 17:28 2019-08-04T17:29:40+03:00

Оказалось, что это вовсе не рухнувший столб, а важная конструкция. Фото: «Гражданский патруль»

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Жители Челябинска пожаловались общественникам из «Гражданского патруля» на бетонный столб, который валяется на обочине тротуара в районе остановки Тухачевского на Меридиане. Конструкция лежит давно и не лишним было бы ее убрать. Активисты написали обращение в районную администрацию.

— Этот столб когда-то просто упал, но у чиновников свой оригинальный ответ, — рассказали в организации.

В администрации Ленинского района к ответу подошли со всей серьезностью и за подписью местного главы прислали ответ:

— Железобетонный столб между тротуаром и дорогой служит элементом для безопасного передвижения граждан по тротуару, во избежания въезда автотранспорта на тротуар.

Смекалка чиновников буквально обезоружила активистов: имеют ли смысл дальнейшие попытки выстроить адекватный диалог?

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ИСТОЧНИК KP.RU