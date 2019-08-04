«Все как урбанист завещал»: в Челябинске чиновники приписали рухнувшему столбу важные функции
Жители Челябинска пожаловались общественникам из «Гражданского патруля» на бетонный столб, который валяется на обочине тротуара в районе остановки Тухачевского на Меридиане. Конструкция лежит давно и не лишним было бы ее убрать. Активисты написали обращение в районную администрацию.
— Этот столб когда-то просто упал, но у чиновников свой оригинальный ответ, — рассказали в организации.
В администрации Ленинского района к ответу подошли со всей серьезностью и за подписью местного главы прислали ответ:
— Железобетонный столб между тротуаром и дорогой служит элементом для безопасного передвижения граждан по тротуару, во избежания въезда автотранспорта на тротуар.
Смекалка чиновников буквально обезоружила активистов: имеют ли смысл дальнейшие попытки выстроить адекватный диалог?
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ИСТОЧНИК KP.RU