В Челябинске заметили автомобиль «отдела по борьбе с понтами»

СЕГОДНЯ 08:24 2019-08-05T10:33:25+03:00

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Интересную машину сфотографировали жители Челябинска. На первый взгляд она похожа на полицейскую. На кузов нанесены государственные знаки, цвет старый. Но что означает надпись «отдел по борьбе с понтами»? В соцсети «ВКонтакте» есть паблик с таким же названием. Там публикуют видео с этим автомобилем, а также фотографии интересных машин и нарушителей ПДД.

Но владелец загадочного авто и сам не без греха.

— Когда мы фотографировали автомобиль, он нас нахально подрезал, — написала жительница Челябинска Анастасия Карамышева у себя в Инстаграме.

Отметим, что подобные автомобили замечали и в других городах России. Например, в Саранске 9 мая его остановили сотрудники ГИБДД. Водителю выписали несколько штрафов за неподобающий вид авто. Броскую наклейку «отдел по борьбе с понтами» пришлось сорвать.

кстати, эти наклейки свободно продаются в интернете.

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ИСТОЧНИК KP.RU