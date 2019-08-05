2019-08-05T18:39:54+03:00
Происшествия

В челябинском супермаркете рухнула крыша

Внутри находились люди
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Живем на Захаренко"Фото: vk.com "Живем на Захаренко"
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ЧП произошло вечером 5 августа на Северо-Западе Челябинска в сетевом магазине по улице Захаренко. Над помещением аптеки рухнула крыша. На пол упала огромная балка перекрытия, которая потащила за собой всю конструкцию навесного потолка. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

В момент обрушения внутри находились люди. На месте сейчас работают сотрудники МЧС.

Фото: vk.com "Живем на Захаренко"

Фото: vk.com "Живем на Захаренко"

- Из здания самостоятельно эвакуировались 29 человек. Погибших и пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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