В челябинском супермаркете рухнула крыша

СЕГОДНЯ 18:15 2019-08-05T18:39:54+03:00

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ЧП произошло вечером 5 августа на Северо-Западе Челябинска в сетевом магазине по улице Захаренко. Над помещением аптеки рухнула крыша. На пол упала огромная балка перекрытия, которая потащила за собой всю конструкцию навесного потолка. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

В момент обрушения внутри находились люди. На месте сейчас работают сотрудники МЧС.

Фото: vk.com "Живем на Захаренко"

- Из здания самостоятельно эвакуировались 29 человек. Погибших и пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU