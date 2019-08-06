Челябинский урбанист высказался против клумб на дорогах города

СЕГОДНЯ 06:18 2019-08-06T06:19:28+03:00

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— Высший цинизм в благоустройстве — высаживать цветочки для водителей, — высказался челябинский урбанист в своем паблике в ВК. — То есть вместо восстановления запаркованных газонов, создания безбарьерной среды, потребность в которой горожане испытывают ежедневно, город тратит больше 2000 руб/м2 на создание цветников, на которые можно смотреть разве что с вертолета. С этими цветами нельзя сфоткаться, нельзя почувствовать их запах. Ими даже не насладиться из водительского окна — мешает убогий бессмысленный заборчик.

Впрочем, некоторым горожанам эти цветники очень даже нравятся.

— Их видно из окон зданий вдоль проспекта Ленина, а не только с вертолета. Например, я любуюсь ими из окна университета, — прокомментировала Ляйла Ильинская.

— Мне тоже нравятся, хоть как-то серость города скрашивают, — написал Андрей Черепанов.

— Очень красивые разделительные полосы. Только убрать заборчик надо, — высказалась Натела Эристави.

В общем, мнение горожан сводится к одному: больше цветов в городе, красивых и разных! Но урбанисты не против цветов вообще. Они подходят к вопросу еще и с экономической точки зрения. Понимая, что Челябинск не превратить в благоухающий сад с клумбами через каждые сто метров, они выступают за цветы на пешеходных маршрутах, а не на разделительной полосе магистрали за забором.

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ИСТОЧНИК KP.RU