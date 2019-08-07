Из-за свалки асфальта затопило дорогу в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:00 2019-08-07T08:00:35+03:00

Нарушители отчитались, что все убрали, но роботы проделали лишь на бумаге

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Пару месяцев назад в лесах под Ашой южноуральцы обнаружили кучи снятого асфальта. Недалеко как раз ремонтировали М5 и люди подозревают, что это рабочие выкинули отработавшие куски дорожного полотна. Теперь из-за них затопило лесную дорогу, которая ведет в село Сухая Атя.

Кучи заблокировали сток, куда утекают грунтовые воды. Потоки текут по единственной дороге к поселку, которая и без того в ужасном состоянии.

— Мы обращались с жалобами на брошенный асфальт. Из минэкологии прислали отписку, что найти кучи не удалось. А прокуратура не только смогла обнаружить неиспользованный асфальт, но и вынести предостережение директору ООО «Уралдорстрой-сервис», которые вели работы на участке. Нам сообщили, что свалка ликвидирована, но это совсем не так, — сообщили КП-Челябинск в организации «Гражданский патруль», которая подала жалобу.

Общественники в очередной раз обратился в Минэкологии Челябинской области, с просьбой ликвидировать оставшуюся кучу асфальта, перекрывающую вывод сточных вод, а чтобы на сей раз сотрудникам Минэкологии было легче, общественники снабдили их еще более точными координатами

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/724520" frameborder="0"></iframe> Заасфальтированный лес привел к затоплению дороги в Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU