Гранитные бордюры цветника у оперного театра в Челябинска не будут менять на бетонные
Неделю назад социальные сети Челябинска взбудоражились: на площадки Ярославского у оперного театра выкорчевали гранитные блоки бордюров и меняют на цементные.
«Город победившей серости?» — задался вопросом горожанин, снявший ремонтную площадку.
Глава Центрального района Виктор Ереклинцев пояснил: новые гранитные блоки очень дороги, срок службы выкорчеванных истек. Выкрошился раствор, на который они были посажены.
Челябинцы возмутились. Челябинцы не хотят видеть серые бордюры в самом центре города. Ереклинцев замену притормозил, заявив, что готов выслушать мнения оппонентом.
И вот сегодня, 7 августа, стало известно, что цементных бордюров не будет. На место уложат обработанный нынешний гранитный блок.
— Прошу уточнить, что замена предполагалась только вокруг цветника. Но и там будет уложен прежний камень. Во всем сквере на площади Ярославского мы восстановим подпорные стенки и ступени из гранита. Будет все выглядеть так, как и привыкли мы видеть, — сообщил корреспонденту КП-Челябинск Виктор Ереклинцев.
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