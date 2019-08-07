Гранитные бордюры цветника у оперного театра в Челябинска не будут менять на бетонные

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-07T11:43:33+03:00

Фирменный красный челябинский гранит и дальше будет украшать площадь! Фото: группа "Челябинский урабнист" vk.com

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Неделю назад социальные сети Челябинска взбудоражились: на площадки Ярославского у оперного театра выкорчевали гранитные блоки бордюров и меняют на цементные.

«Город победившей серости?» — задался вопросом горожанин, снявший ремонтную площадку.

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев пояснил: новые гранитные блоки очень дороги, срок службы выкорчеванных истек. Выкрошился раствор, на который они были посажены.

Челябинцы возмутились. Челябинцы не хотят видеть серые бордюры в самом центре города. Ереклинцев замену притормозил, заявив, что готов выслушать мнения оппонентом.

И вот сегодня, 7 августа, стало известно, что цементных бордюров не будет. На место уложат обработанный нынешний гранитный блок.

— Прошу уточнить, что замена предполагалась только вокруг цветника. Но и там будет уложен прежний камень. Во всем сквере на площади Ярославского мы восстановим подпорные стенки и ступени из гранита. Будет все выглядеть так, как и привыкли мы видеть, — сообщил корреспонденту КП-Челябинск Виктор Ереклинцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU