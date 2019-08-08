«Полосатая лошадка»: в челябинском зоопарке родился детеныш зебры

СЕГОДНЯ 13:21 2019-08-08T13:21:21+03:00

Новорожденному всего день, но он повсюду следует за мамой

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Чудо рождения пришлось на пять утра 7 августа. У молодой пары зебр появился малыш (самец). Он чувствует себя хорошо, сразу встал на ножки и хвостиком ходит за мамой.

Год жеребенок будет на грудном вскармливании. Но и взрослый корм он попробует уже через две недели.

— Пока у малыша нет имени. Поэтому челябинский зоопарк объявляет конкурс на лучшее имя для зебренка. Он, кстати, первый зебренок, рожденный на Южном Урале. Родители, Анри и Зефирка, тоже пока единственные зебры, живущие в зоопарках Урала, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе зоопарка.

Сотрудники млеют: Анри и Зефирка — влюбленная пара. Анри с нежностью и заботой относится к подруге.

Кстати, предложения по имени малыша нужно присылать на электронную почту metodist@chelzoo.ru, конкурс «Дай имя зебренышу».

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ИСТОЧНИК KP.RU