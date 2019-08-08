«Полосатая лошадка»: в челябинском зоопарке родился детеныш зебры
Чудо рождения пришлось на пять утра 7 августа. У молодой пары зебр появился малыш (самец). Он чувствует себя хорошо, сразу встал на ножки и хвостиком ходит за мамой.
Год жеребенок будет на грудном вскармливании. Но и взрослый корм он попробует уже через две недели.
— Пока у малыша нет имени. Поэтому челябинский зоопарк объявляет конкурс на лучшее имя для зебренка. Он, кстати, первый зебренок, рожденный на Южном Урале. Родители, Анри и Зефирка, тоже пока единственные зебры, живущие в зоопарках Урала, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе зоопарка.
Сотрудники млеют: Анри и Зефирка — влюбленная пара. Анри с нежностью и заботой относится к подруге.
Кстати, предложения по имени малыша нужно присылать на электронную почту metodist@chelzoo.ru, конкурс «Дай имя зебренышу».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU