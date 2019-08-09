«Бойкот магазину!»: В Магнитогорске продают глобусы с ненашим Крымом
Житель города металлургов зашел в один из магазинов популярной сети дешевых товаров. И увидел там в продаже маленький глобус. Товар красивый и стоит не дорого. Но покупателя смутило то, что полуостров Крым здесь принадлежит Украине. Вот, что он написал по этому поводу:
— Хочу пожаловаться на ассортимент этого магазина. Посмотрите, какой глобус там продают! И это в 2019 году! А ведь уже пять лет прошло, с тех пор, как Крым стал нашим! Ни ногой больше в эту забегаловку!
Пользователи соцсетей начали обсуждать эту новость:
— А вы хотели хороший глобус за 39 рублей? Не смешите мои тапочки...
— Вас смутил Крым или Астана? Или то что там часть Турции и Египта отрезано? Отрикаться от магазина из за такой ерунды?
— Бред такой, вас что туда силой завели и заставили купить этот глобус?
Поспорив о политике, пользователи перешли к географии: — Я жила какое-то время в Турции, изъездила ее вдоль и поперек — в Крыму красивее. А вы что скажете? Пишите в комментариях.
ИСТОЧНИК KP.RU