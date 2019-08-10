В Челябинске уволили водителя, который курил в маршрутке и матерился

СЕГОДНЯ 09:14 2019-08-10T09:15:58+03:00

Мало того, что нас возят, как селедку в бочке. Так нас еще и матом кроют.

Но горожане не верят в торжество справедливости

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— На грубость и непрофессионализм всегда найдется законная управа. Главное не молчать и не спускать с рук такое поведение, — написали активисты в группе «Гражданский патруль». И выложили ответ мэрии на свой запрос о грубости водителя маршрутного такси.

Напомним, шофер самым грубым образом послал пассажирку. Видео в редакцию КП-Челябинск прислали очевидцы. На кадрах видно, как водитель крутит руль, держит сигарету и одновременно принимает деньги. Подобная многозадачность уже стала уродливым стандартом обслуживания в челябинских маршрутках. Однако на сей раз ситуация зашла далеко.

— Убери сигарету! — требует возмущенная пассажирка.

— Я тебе сказал, пошла на***, — дерзит даме мужчина.

Возмущенные общественники потребовали наказать грубияна. В мэрии выяснили, что тот работает в фирме «Автолайн». На предприятии провели служебную проверку и выгнали нарушителя с работы.

— Наверняка этот водятел думал, что ему ничего не будет. Не расслабляемся, ребята, пишем, — радуются в комментариях группы «Гражданский патруль» одни.

— Вы что, верите в торжество справедливости? В Челябинске 2,5 тысячи маршруток, он уже, наверняка, ездит на другой, — пессимистично возмущаются другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU