Челябинских пенсионеров учат жить активно и счастливо

СЕГОДНЯ 19:38 2019-08-10T19:38:50+03:00

В «Школе долголетия» пожилые узнают, как противостоять деменции

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Проект «Школа долголетия» в Челябинске работает в отделении дневного пребывания комплексного центра соцобслуживания населения в Центральном районе. Здесь для пенсионеров проходят занятия по профилактике деменции.

Занятия выстроены так, чтобы чередовать различные слуховые, зрительные, вербальные тренировки. Ученики «Школы долголетия» решают задачи на сообразительность, складывают пазлы, разгадывали кроссворды и сканворды, играют в игры на сообразительность: «перепуты», «названия городов».

А завершаются занятия сеансом ароматерапии. Пожилые горожане отдыхают под пение птиц и звуки природы в сенсорной комнате.

Записаться в «Школу долголетия» можно в Комплексном центре социального обслуживания населения по Центральному району Челябинска: ул. Смирных, 21а. Тел. (351) 731-70-05.

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ИСТОЧНИК KP.RU