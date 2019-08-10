В Челябинской области труды Чистомэна закидали мусором

СЕГОДНЯ 21:07 2019-08-10T21:07:48+03:00

Недавно он реанимировал клумбы, но жители Копейска его стараний не оценили

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Чуть больше месяца назад челябинский Чистомэн провел «урбанистический» эксперимент. Он вычистил от мусора скамейки на остановке в Копейске. Скамьи держатся на бетонных опорах, в каждой из которой есть углубление. Копейчане принимали углубления за мусорки и сваливали туда отходы. Очистив опоры от хлама, добровольный блюститель порядка высадил в них газонную траву. Получилось симпатично

А сегодня волонтер чистоты решил проверить свой проект. И что же: несознательные копейчане швыряют мусор в нежную травку…

— Практика тактического урбанизма дала сбой. Мне скинули фото «моих» клумб. Конечно, немного неприятно. Но разве из-за такого пустяка нужно опускать руки? — поделился снимками в интернете Чистомен.

Подписчики волонтера предположили, что мусорят на клумбах люди потому, что урн рядом со скамьями нет. Кто-то упрекает копейчан в апатии: неужели людям приятно жить среди мусора? Оптимисты надеются на то, что в общественном сознании произойдет-таки слом, когда люди начнут относиться к пространству вокруг себя бережно.

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ИСТОЧНИК KP.RU