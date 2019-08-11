2019-08-11T10:46:13+03:00
Происшествия

Мать с дочерью-первоклассницей два дня блуждают в лесах Челябинской области

Всех неравнодушных просят присоединиться к поискам
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинской области пропали мать с ребенком.В Челябинской области пропали мать с ребенком.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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9 августа Анастасия Силкова вместе с дочкой Олесей из Миньяра отправились в лес. Ребенку семь лет. С тех пор их никто не видел. В Челябинской области формируют поисковый отряд, чтобы отыскать заблудившихся. Об этом сообщают волонтеры проекта «Лиза Алерт» по Челябинской области.

— Всех, кому что-либо известно о местонахождении челябинок, просим позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или в полицию, — сообщают поисковики.

Также вы можете присоединиться к поискам. Для этого свяжитесь с поисковиками по телефону выше. Сейчас формируется два отряда: из Челябинской области и Башкирии.

Приметы

Олеся Силкова. Рост 118 см, худая, волосы темно-русые, глаза зеленые. Была одета: розовая болоньевая куртка, светло-синие джинсы, розовые резиновые сапоги, бежевая шапка.

Анастасия Силкова. 29 лет. Рост 170 см, худая, волосы темно-русые, глаза голубые. Была одета: темно-синий болоньевый жилет, темно-синие болоньевые штаны, голубые калоши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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