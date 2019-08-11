В Магнитогорске таксисты отказываются возить женщин с детьми

СЕГОДНЯ 17:38 2019-08-11T17:39:33+03:00

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Жительница Магнитогорска анонимно пожаловалась в соцсетях на местных таксистов. Женщина сообщила, что в ночь на 11 августа не могла уехать на такси с ребенком. Кроме того, в ее компании было еще несколько семей с детьми, которых также не брали.

— Ни одно такси не хотело брать меня с ребенком. Везде отказывались везти. Зачем вы тогда работаете? — написала автор поста.

Женщина уточнила, что не останавливались даже попутки.

— Мы уехали, спустя три часа, партиями! Сначала одну маму с детьми отправили. Спасибо мужчине на белой машине. Потом вторую с двумя детьми. Женщине-водителю спасибо, вошла в положение! Стыдно за наше общество.

Комментаторы объяснили сложность поездок на такси с ребенком тем, что необходимо детское кресло. Оно есть не у всех. Ехать без него небезопасно, да и в случае остановки ГИБДД могут выписать водителю штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU