2019-08-12T06:02:31+03:00
Происшествия

В Челябинской области продолжаются поиски пропавшей женщины с ребенком

Их не могут найти уже третьи сутки. Объявлен сбор добровольцев
Андрей СОКОЛОВ
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Олеся и Анастасия пропали 9 августа в лесах под Миньяром.Олеся и Анастасия пропали 9 августа в лесах под Миньяром.
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Пять кинологов с собаками прочесывают лес в окрестностях Миньяра. Рядом дежурит мобильный спасательный отряд. Вчера, 11 августа, работали, пока не наступила темнота. Никого не нашли. Передохнули чутка, включили фонари продолжили поиск.

Однако, никаких следов! Кинологи вернулись обратно в Челябинск, а местные спасатели продолжили работу.

— Мы бросили клич о наборе добровольцев, — рассказали КП-Челябинск в поисковом отряде «Лиза Алерт». — К нам на помощь пришли наши коллеги из Башкирии, Екатеринбурга. Также прибыли еще дополнительно ребята из Челябинска. Будем искать дальше!

Напомним, 9 августа утром ушли за ягодами в район мусульманского кладбища в Миньяре 29-летняя Анастасия Силкова и ее семилетняя племянница Олеся. Мать девочки в отчаянии. Люди недоумевают, зачем взрослая женщина ушла с ребенком в такое опасное место, куда даже мужчины в одиночку не ходят, ведь в тех местах водятся медведи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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