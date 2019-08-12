Пропавшие в лесу в Челябинской области женщина и ребенок вышли на связь

СЕГОДНЯ 07:54 2019-08-12T08:00:28+03:00

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Заблудившиеся в лесу под Миньяром 29-летняя женщина и ее семилетняя племянница живы и здоровы. Они вышли на связь со спасателями утром 12 августа. Об этом корреспонденту КП-Челябинск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

— Они еще не найдены. Но удалось установить с ними связь, — добавили в МВД.

Напомним, тетя и племянница пропали 9 августа. Они пошли в лес за грибами и не вернулись. Они заблудились, мобильный телефон перестал ловить сигнал. Особое беспокойство вызывает тот факт, что в лесу возле Миньяра обитают медведи. На поиски пропавших выдвинулись спасатели, полиция и волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU