В Челябинске из пневматического оружия ранена журналистка

СЕГОДНЯ 16:08 2019-08-12T16:08:35+03:00

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Сотрудницу газеты «Общественный защитник» Юлию Зябрину поджидали у дома в четверг, 8 августа, поздно вечером. Выстрел из пневматического ружья, как она предполагает, был прицельным. Пуля угодила девушке в лоб. На такси пострадавшую доставили в травмпункт знакомые, которым она позвонила. Сейчас ее выписали из больницы.

— Я подтверждаю факт ранения, — заявила по телефону корреспонденту КП-Челябинск раненая журналистка. — Сейчас я нахожусь в полиции по этому поводу.

Ранее журналистка заявляла, что нападение может быть связано с публикациями ее газеты антикоррупционной направленности. Якобы сотрудникам СМИ поступали угрозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU