2019-08-12T16:08:35+03:00
Происшествия

В Челябинске из пневматического оружия ранена журналистка

На Юлию Зябрину напали возле дома на Северо-Западе
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Юлия Зябрина ранена в лоб. Фото: echochel.ruЮлия Зябрина ранена в лоб. Фото: echochel.ru
Изменить размер текста:

Сотрудницу газеты «Общественный защитник» Юлию Зябрину поджидали у дома в четверг, 8 августа, поздно вечером. Выстрел из пневматического ружья, как она предполагает, был прицельным. Пуля угодила девушке в лоб. На такси пострадавшую доставили в травмпункт знакомые, которым она позвонила. Сейчас ее выписали из больницы.

— Я подтверждаю факт ранения, — заявила по телефону корреспонденту КП-Челябинск раненая журналистка. — Сейчас я нахожусь в полиции по этому поводу.

Ранее журналистка заявляла, что нападение может быть связано с публикациями ее газеты антикоррупционной направленности. Якобы сотрудникам СМИ поступали угрозы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появились фото заблудившихся под Миньяром после четырех суток в лесу
В Челябинской области в горах Таганая заметили Брокенский призрак
«Трактор» и популярная игра World of Tanks представят новый совместный проект
Вышедший по УДО экс-министр спорта Челябинской области оказался в колонии
На Таганае нашли ящерицу с двумя хвостами
Курчатовский район отмечает День рождения и приглашает гостей
В Челябинской области построят ледовую арену по новому проекту
В Челябинской области объявлен конкурс на должность министра промышленности
Квентин Тарантино рекламирует квартиру в Ленинском районе Челябинска
Власти Челябинска хотят забрать у предприятий стадионы
Умер еще один ребенок из Челябинска, который разбился в аварии с автобусом под Новороссийском
В Челябинске меценат выкупил крошечную самку леопарда из передвижного зверинца
Болельщиков «Трактора» после матчей развезут на автобусах во все районы Челябинска
Следователи проверяют воспитателей детского лагеря в Челябинской области, где ребенок выпал из окна
В центре Челябинске рухнула плита с дома-«брежневки»
Поиски Анастасии и Олеси Силковых в Челябинской области: спасатели направились к предполагаемому месту нахождения пропавших
ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника
«Давление и пресс»: Сергей Ковалев высказался о предстоящем бое с Энтони Ярдом в Челябинске
Члены правительства Челябинской области сдадут нормативы ГТО
ВТБ профинансировал строительство уникального безотходного производства в Сысерти
«Уже сидел за это»: житель Челябинской области попал под уголовную статью за неуплату алиментов
В Челябинске траты мэрии на саммиты ШОС и БРИКС проверит Контрольно-счетная палата