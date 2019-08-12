В Челябинске из пневматического оружия ранена журналистка
Сотрудницу газеты «Общественный защитник» Юлию Зябрину поджидали у дома в четверг, 8 августа, поздно вечером. Выстрел из пневматического ружья, как она предполагает, был прицельным. Пуля угодила девушке в лоб. На такси пострадавшую доставили в травмпункт знакомые, которым она позвонила. Сейчас ее выписали из больницы.
— Я подтверждаю факт ранения, — заявила по телефону корреспонденту КП-Челябинск раненая журналистка. — Сейчас я нахожусь в полиции по этому поводу.
Ранее журналистка заявляла, что нападение может быть связано с публикациями ее газеты антикоррупционной направленности. Якобы сотрудникам СМИ поступали угрозы.
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ИСТОЧНИК KP.RU