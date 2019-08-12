2019-08-12T20:55:25+03:00
Общество

«Я хочу домой!»: жители Челябинска устроили одиночные пикеты в центре города

Они держали плакаты, намекающие на неэффективную работу регионального Минстроя
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Ринат РЕБРОВФото: Ринат РЕБРОВ
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Вечером 12 августа дольщики скандально известной компании «Речелстрой» организовали в Челябинске серию одиночных пикетов. На улицы одновременно вышли более 50 человек. В руках они держали плакат с хэштегом #речелстройяхочудомой. На нем была написана речевка, намекающая на неэффективную работу регионального Минстроя.

Пикеты проходили от Комсомольской площади по проспекту Ленина, по улице Лесопарковой, улице Худякова, а также около зданий органов власти.

Таким образом челябинцы, оставшиеся без жилья и денег, вышли «поздравить» с днем строителя всех тех, кто мог бы повлиять на судьбу недостроенного микрорайона Чурилово Lake City, но так этого и не сделал.

— Минстрой не делает ничего для того, чтобы ускорить решение нашей проблемы. Мы не перестанем выходить на улицы пока каждый из нас не получит ключи от своей квартиры, — пишут на своей страничке в социальной сети обманутые дольщики «Речелстроя».

Напомним, «Речелстрой» оставил без квартир около двух тысяч южноуральцев. Обязательства застройщика взяла на себя компания «Западный луч». Благодаря этому количество дольщиков сократилось до одной тысячи. Однако 6 домов по прежнему остаются недостроенными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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