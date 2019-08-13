На Челябинскую область идут ливни с градом

СЕГОДНЯ 05:00 2019-08-13T05:00:24+03:00

Машина во время грозы - хорошее укрытие. А вот под деревом стоять нельзя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что делать, если оказался на улице во время урагана

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Главное управление МЧС России по Челябинской области предупреждает, что сегодня, 13 августа днем, в отдельных районах региона прогнозируются ливни с грозами, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

Повышена вероятность возникновения чрезвычайных происшествий на энергосистемах, отключением электроснабжения, повреждение слабо укрепленных конструкций и кровли, обрыв линий электропередач, падение деревьев.

— Следите за сообщениями Главного управления МЧС России по Челябинской области! В случае необходимости звоните на телефоны «01», «101» или «112», предупреждают спасатели.

КСТАТИ

Как защититься

• Во время града — укрыться в подъездах. Не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами и деревьями.

• Следует убрать вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

• При перепадах напряжения обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

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ИСТОЧНИК KP.RU