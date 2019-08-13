На Челябинскую область идут ливни с градом
Главное управление МЧС России по Челябинской области предупреждает, что сегодня, 13 августа днем, в отдельных районах региона прогнозируются ливни с грозами, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.
Повышена вероятность возникновения чрезвычайных происшествий на энергосистемах, отключением электроснабжения, повреждение слабо укрепленных конструкций и кровли, обрыв линий электропередач, падение деревьев.
— Следите за сообщениями Главного управления МЧС России по Челябинской области! В случае необходимости звоните на телефоны «01», «101» или «112», предупреждают спасатели.
КСТАТИ
Как защититься
• Во время града — укрыться в подъездах. Не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами и деревьями.
• Следует убрать вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.
• При перепадах напряжения обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU