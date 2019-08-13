Магнитогорск превратился в Венецию после дождя с градом

СЕГОДНЯ 18:49 2019-08-13T19:56:47+03:00

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Сильные ливни накрыли Магнитку вечером 13 августа. Горожане жалуются на затопленные улицы и выкладывают в социальные сети снимки плывущих по дорогам машин.

В некоторых районах города прошел град. Побило стекла машин.

На пересечении улиц Советской и 50-летя Магнитки настоящий потоп. Движение трамваев остановлено.

— Сейчас перекресток просто стоит. Редкие водители-смельчаки пытаются проехать, но не всем это удается. Полиция на автомобиле УАЗ «Патриот» вытягивает заглохших, — пишут в социальных сетях магнитогорцы.

Фото: vk.com "На дорогах Магнитки"

Ливневки , которые не справились с большим количеством воды, стали серьезной проблемой не только для автовладельцев, но и для пешеходов. Горожане пишут, что не могут добраться до магазинов. Там где раньше была просто лужа, появилось целое море.

А перекресток улиц Грязнова и Вознесенской после ливня превратился в посмешище. Сегодня днем этот участок проезжей части приезжал инспектировать глава города. Градоначальник похвалил дорожников за качественный ремонт. А через несколько часов начался дождь и перекресток полностью скрылся под водой.

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ИСТОЧНИК KP.RU