Публичная библиотека в Челябинске сменит подсветку

СЕГОДНЯ 07:36 2019-08-14T07:36:15+03:00

А важная надпись с фасада никуда не исчезнет

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В Челябинске сейчас идет масштабная реконструкция фасада публичной библиотеки на проспекте Ленина. На капитальный ремонт выделено около 19 млн рублей. В перечне работ: очистка и шлифовка гранитной облицовки цоколя, ремонт балюстрады на крыше здания, замена штукатурки, ремонт колонн и крыльца, замена светильников у главного входа.

Многие читатели волновались по поводу надписи «Государственная Публичная библиотека». Думали, что ее уберут. Но реконструкторы всех успокаивают — надпись не исчезнет: во время ремонтных работ пройдет ее восстановление. Кроме того, здание обзаведется новой подсветкой — она станет белой, как и на других учреждениях культуры области.

— Целенаправленной и долгосрочной программы, по которой регионам выделялись бы деньги на ремонты, не было с середины 80-х годов прошлого века. И то, что мы получили федеральную поддержку, безусловно, большой сдвиг, — рассказал и. о. министра культуры региона Алексей Бетехтин.

По плану работ ремонт фасада библиотеки продлится до 31 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU