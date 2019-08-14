Приставы устроили переговоры с челябинцем, чтобы он вернул сына матери в Чечню
К челябинским приставам обратились коллеги из Чечни. Суд поручил им важную миссию — вернуть ребенка матери. Три года назад отец забрал мальчика и скрылся с ним. Однако Фемида решила, что чадо должно жить с родительницей. Разыскать ребенка было поручено приставам.
Сотрудники из Чечни установили, что мужчина может находиться в Челябинской области. Так и оказалось. После получения оперативной информации южноуральские приставы отыскали отца.
— Первоначальная реакция мужчины была категоричной. Были проведены эффективные переговоры без негативных последствий для психологического состояния ребенка. Мать прилетела в Челябинск и забрала мальчика в Чечню, — сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU