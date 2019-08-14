2019-08-14T08:47:05+03:00
Общество

Приставы устроили переговоры с челябинцем, чтобы он вернул сына матери в Чечню

Он три года скрывал ребенка, чтобы не отдавать его бывшей супруге
Андрей АБРАМОВ
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Судебные приставы вернули ребенка в Чечню.Судебные приставы вернули ребенка в Чечню.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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К челябинским приставам обратились коллеги из Чечни. Суд поручил им важную миссию — вернуть ребенка матери. Три года назад отец забрал мальчика и скрылся с ним. Однако Фемида решила, что чадо должно жить с родительницей. Разыскать ребенка было поручено приставам.

Сотрудники из Чечни установили, что мужчина может находиться в Челябинской области. Так и оказалось. После получения оперативной информации южноуральские приставы отыскали отца.

— Первоначальная реакция мужчины была категоричной. Были проведены эффективные переговоры без негативных последствий для психологического состояния ребенка. Мать прилетела в Челябинск и забрала мальчика в Чечню, — сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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