В Челябинске выделили деньги на снос несуществующего дома

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-14T09:48:23+03:00

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На Дегтярева, 26 в Челябинске стоял старый двухэтажный дом. Его давно расселили и готовились сносить. Но деньги долго не выделяли. В итоге там поселились бродяги и однажды просто спалили ветхий барак.

— За прошедший год мы четырежды обращали на проблему внимание властей города и прокуратуры. Но специалисты были активно заняты расселением граждан, других нарушений они не замечали. Наконец, мы получили ответ челябинских чиновников: дом №26 на улице Дегтярева будет снесен. Ответ датировался 18 июлем, однако на тот момент аварийный дом, не дождавшись своей официальной ликвидации, уже месяц как сгорел, — сообщили КП-Челябинск в организации «Гражданский патруль».

Общественники поставили под сомнение качество работы Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями, который давал им ответ. Не получится ли так, что деньги выделили, а поскольку сносить нечего, из-за бюрократических проволочек обугленные останки дома будут чернеть еще несколько лет?

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ИСТОЧНИК KP.RU