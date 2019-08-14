Врачи в Челябинской области пожаловались на зарплаты в три раза меньше тех, что рисуют в отчетах
В Трехгорном Челябинской области работает медсанчасть №72. Это больница для жителей закрытого города. Сотрудники уже несколько месяцев жалуются на зарплаты, которые падают с каждой получкой.
По статистике регионального минздрава, врачи на Южном Урале получают больше 60 тысяч, а медсестры около 30 тысяч рублей. Однако работники медсанчасти получают в среднем по 13-16 тысяч рублей. Приходится сотрудникам брать несколько ставок, но зарплаты все равно не дотягивают до официальных.
Чиновники изучили ситуацию и поняли, в чем подвох. Дело в том, что медсанчасть относится к ФМБА — это Федеральное медико-биологическое агенство. Оно не подчиняется региональному минздраву. Чтобы повлиять на них, в правительстве региона отправили обращение в столицу. Во время визита главы региона в Трехгорный, медики посетовали на уровень зарплат. Алексей Текслер обещал посодействовать решению проблемы
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ИСТОЧНИК KP.RU