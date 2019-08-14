Кран загорелся на одном из заводов в Челябинской области

СЕГОДНЯ 17:19 2019-08-14T17:19:46+03:00

Пострадал сотрудник предприятия, который был в кабине

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На одном из предприятий Карабаша загорелась кабина башенного крана. Пострадал сотрудник, который управлял машиной.

Информация о пожаре поступила в 17.13, и на место немедленно выехали силы по повышенному номеру сложности — предполагалось, что площадь пожара велика и есть угроза распространения огня. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили, что полыхает кабина башенного крана, и ранг пожара был снижен, так как угрозы распространения огня не было.

— По предварительной информации, ожоги получил крановщик, он передан врачам скорой. На месте продолжают работу бойцы 72-й пожарно-спасательной части. Распространение огня остановлено в 17.28. На производство происшествие не повлияет. Причина и другие обстоятельства пожара уточняются, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU