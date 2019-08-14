Сотрудники спортшкол Челябинска пожаловались на мизерные зарплаты
Депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко встречался с сотрудники спортучреждений Ленинского района. Педагоги пожаловались народному избраннику на зарплаты. После изменений положения об оплате труда, оклады стали маленькими.
Остальная часть зарплат — это стимулирующие надбавки. Но сегодня они есть, а завтра исчезнут. Поэтому тренеры, которые работают с ребятишками, переживают, что могут лишиться достойной оплаты труда.
— Работники спортучреждений заявляют, что в областном центре их оклады остаются на самом низком уровне. Будем разбираться. Однозначно, так быть не должно, — прокомментировал депутат.
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ИСТОЧНИК KP.RU