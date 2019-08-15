2019-08-15T06:25:32+03:00
Общество

В центре Челябинска внедорожник вылетел на тротуар

От фатальных последствий пешеходов спасли столбы ограждения
Лидия ПЕСКОВА
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ДТП произошло на перекрестке пр. Ленина с ул. Энгельса. Фото: читатель КП-Челябинск.ДТП произошло на перекрестке пр. Ленина с ул. Энгельса. Фото: читатель КП-Челябинск.
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Утром в четверг, 15 августа, массивный внедорожник вылетел с проезжей части на тротуар. Читатель КП-Челябинска прислал в редакцию снимки последствий этого происшествия.

Авария случилась на перекрестке улицы Энгельса с проспектом Ленина. Судя по всему, внедорожник ехал в сторону ЮУрГУ и за перекрестком по какой-то причине потерял управление.

Фото: читатель КП-Челябинск.

Фото: читатель КП-Челябинск.

На кадрах видно, что машину вовремя остановили металлические столбы ограждения. Не будь этой преграды, среди пешеходов могли быть жертвы. Скорее всего, машина разогналась, так как удар оказался довольно сильным. Передняя часть внедорожника сильно покорежена, вывернуто колесо.

Кстати, преграда в виде мощных столбов из металла появилась на этом перекрестке не так давно — после гибели человека при схожих обстоятельствах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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