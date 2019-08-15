В центре Челябинска внедорожник вылетел на тротуар

СЕГОДНЯ 06:25 2019-08-15T06:25:32+03:00

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Утром в четверг, 15 августа, массивный внедорожник вылетел с проезжей части на тротуар. Читатель КП-Челябинска прислал в редакцию снимки последствий этого происшествия.

Авария случилась на перекрестке улицы Энгельса с проспектом Ленина. Судя по всему, внедорожник ехал в сторону ЮУрГУ и за перекрестком по какой-то причине потерял управление.

Фото: читатель КП-Челябинск.

На кадрах видно, что машину вовремя остановили металлические столбы ограждения. Не будь этой преграды, среди пешеходов могли быть жертвы. Скорее всего, машина разогналась, так как удар оказался довольно сильным. Передняя часть внедорожника сильно покорежена, вывернуто колесо.

Кстати, преграда в виде мощных столбов из металла появилась на этом перекрестке не так давно — после гибели человека при схожих обстоятельствах.

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ИСТОЧНИК KP.RU