«Опоздали на месяц»: мэрия Челябинска выделила деньги на снос дома-призрака

СЕГОДНЯ 07:07 2019-08-15T07:31:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Расселенный дом № 26 на улице Дегтярева давно привлек внимание активистов «Гражданского патруля». За ветхим зданием никто не следил, дом превратился в притон для бомжей, маргиналов и наркоманов. Жители соседних домов пару лет жили в страхе, что в доме случится пожар. Но сносить его мэрия не торопилась.

— Наконец, мы получили ответ, что дом снесут, — рассказывает активист «Гражданского патруля» Тимур Гизатуллин. — Распоряжение главы Челябинска о сносе дома уже подписано. Как нас заверили в городском комитете по управлению имуществом, даже организованы мероприятия, направленные на снос аварийного дома. Вот только ответ датирован 18 июля, а дом сгорел за месяц до этого, не дождавшись своей официальной ликвидации.

Общественники считают, что такой формальный подход к работе недопустим. Ответ чиновников звучит курьезно. А городу еще повезло, что ситуация с ветхой постройкой не привела к какой-либо чрезвычайной ситуации, во время которой могли пострадать жильцы соседних домов или дети из расположенной неподалеку частной школы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU