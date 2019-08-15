2019-08-15T07:31:02+03:00
Общество

«Опоздали на месяц»: мэрия Челябинска выделила деньги на снос дома-призрака

Притон бомжей и наркоманов давно сгорел
Лидия ПЕСКОВА
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А сносить и нечего! Фото: "Гражданский патруль".А сносить и нечего! Фото: "Гражданский патруль".
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Расселенный дом № 26 на улице Дегтярева давно привлек внимание активистов «Гражданского патруля». За ветхим зданием никто не следил, дом превратился в притон для бомжей, маргиналов и наркоманов. Жители соседних домов пару лет жили в страхе, что в доме случится пожар. Но сносить его мэрия не торопилась.

— Наконец, мы получили ответ, что дом снесут, — рассказывает активист «Гражданского патруля» Тимур Гизатуллин. — Распоряжение главы Челябинска о сносе дома уже подписано. Как нас заверили в городском комитете по управлению имуществом, даже организованы мероприятия, направленные на снос аварийного дома. Вот только ответ датирован 18 июля, а дом сгорел за месяц до этого, не дождавшись своей официальной ликвидации.

Общественники считают, что такой формальный подход к работе недопустим. Ответ чиновников звучит курьезно. А городу еще повезло, что ситуация с ветхой постройкой не привела к какой-либо чрезвычайной ситуации, во время которой могли пострадать жильцы соседних домов или дети из расположенной неподалеку частной школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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