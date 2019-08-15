2019-08-15T07:29:04+03:00
Общество

«Не для людей, а для собак»: жители нового микрорайона в Челябинске возмущены благоустройством двора

На этот раз досталось застройщикам «Академ Риверсайд»
Лидия ПЕСКОВА
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Челябинца возмутила странная геометрия будущего двора. Фото: Олег Кузнецов.Челябинца возмутила странная геометрия будущего двора. Фото: Олег Кузнецов.
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Жители микрорайона «Академ Риверсайд» обвинили застройщика в желании сэкономить на благоустройстве придомовой территории и требуют установить во дворе качели на месте разбитых газонов.

— В центре двора только один квадрат отсыпан под детскую площадку, зато множество пересекающихся дорожек и газонов. Видно, для экономии. Нарезки газона прекрасно подойдут для того, чтобы там гадили собаки. Иначе зачем они нужны? А ведь всю центральную часть двора можно было отдать детям, — написал в социальных сетях житель микрорайона Олег Кузнецов.

Мужчина призывает застройщика пересмотреть первоначальный план благоустройства и изменить ход работ, чтобы вместо газонов на площадке стало больше развлечений для ребятни.

Аналогичные претензии нередко возникают у горожан при благоустройстве старых дворов. Жители зачастую не могут договориться, что именно хотят видеть под окнами. Одни ратуют за парковки для автомобилей, другие — за большие зеленые зоны. Правда, в том, что касается детских площадок, люди обычно единодушно — их нужно больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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