Радио «Континенталь» подарило «Трактору» новый трек «Мы одна команда!»

СЕГОДНЯ 08:12 2019-08-15T08:12:46+03:00

20 тысяч челябинцев — слушателей радио «Континенталь» и болельщиков ХК «Трактор» собрались на грандиозном открытии нового хоккейного сезона — фестивале «TRAKTOR OPEN 2019»

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Под открытым небом развернулось множество площадок от наших партнеров с развлечениями для всех гостей. Строительная компания «Икар» — генеральный спонсор фестиваля, организовала на своей площадке парк аттракционов: виртуальная реальность, видео-спиннер и бык родео, который создал настоящий ажиотаж.

Компания «Сатурн» презентовала новый автомобиль Renault Arkana и организовала тест-драйвы для всех желающих.

В нашей локации ведущие шоу #СУТРАПОРАДИО — Арина и T1M0N шутили, пели, танцевали вместе со слушателями и радовали их подарками. А вратарь «Трактора» Василий Демченко устроил настоящий «Континентальнеый ДВИЖ» — подарил городу свои крутые диджейские сеты.

На главной сцене ведущие радио «Континенталь» презентовали трек Т1M0Na «Мы одна команда!» — подарок любимому клубу к новому сезону. Он обязательно еще прозвучит в Ледовой арене, а пока вы уже можете слушать его в нашем эфире.

Состоялась и презентация второго сезона «Континентальной ХИТОВОЙлиги». Это беспрецедентный проект ХК «Трактор» и радио «Континенталь» — спортивных и музыкальных трендсеттеров Челябинска. Голоса любимых хоккеистов уже вновь звучат на 100.4fm в сопровождении крутых треков.

А еще на «TRAKTOR OPEN 2019» был человек, которому удалось поймать удачу два раза за вечер — это наша слушательница Ирина Устинкова. Она стала победителеницей фотоконкурса радиоболельщиков #ЗАКОНТИНЕНТАЛЬ: в гигантскую фановскую футболку собственного производства вместилась не только вся ее семья, но и ведущие #СУТРАПОРАДИО!

Но самое интересное случилось на главной сцене, когда Василий Демченко определял своей счастливой рукой, кому же достанется электросамокат, предоставленный нашим спонсором — фитнес клубом «Олимп». Из огромного числа анкет наш вратарь вытащил анкету той же Ирины! Бывает же такое!)) Причем сама Ира заявила, что даже в беспроигрышную лотерею никогда ничего не выигрывала)

Кульминацией стал еще один подарок радио «Континенталь» и ХК «Трактор»- концерт группы Кар-Мэн. Невероятное по энергетике и звуку зрелище.

А грандиозный финал поразил Челябинск! Гимн нового сезона под мощный фейерверк — в самое сердце!

Впереди челябинцев ждет еще множество сюрпризов от «Трактора» и радио «Континенталь». Следите за эфиром и болейте за любимую команду!

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU