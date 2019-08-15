«Сын алкаша отыгрался на слабом»: насмерть забившего кота мужчину задержали в Курганской области

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-15T08:23:52+03:00

За жестокое обращение с животными ему грозит пятилетний срок

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В ночь на среду, 14 августа, житель зауральской деревни Зубаревка выложил в социальные сети жуткое видео. На нем он насмерть забивает кота. За убийство с особой жестокостью на молодого мужчину завели уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

— Сотрудниками полиции установлено, что на видео 18-летний житель Звериноголовского района Курганской области. Он наносит коту многочисленные удары ногами. К сожалению, от побоев животное скончалось, — говорят в ведомстве. — Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Мужчине грозят пять лет заключения.

Между тем, в социальных сетях знакомые парня рассказали сообществу, что он за личность.

— Клиническая картина. Требуется срочная изоляции от общества. Ваня вырос в семье алкаша. Теперь, затюканный сверстниками, решил сорвать все свои комплексы юношеской неполноценности на более слабом, — пишет Олег Ильин.

Подозреваемый уже признался в содеянном и дает показания.

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ИСТОЧНИК KP.RU