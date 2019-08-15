Пьяный южноуралец на мотороллере «Муравей» устроил смертельную аварию на трассе
ДТП произошло ночью 15 августа в Чесменском районе Челябинской области. На автодороге Зеленая долина-Южно-Уральск-Магнитогорск перевернулся советский грузовой мопед.
— Водитель мотороллера «Муравей — 2 М» не справился с управлением. В результате транспортное средство опрокинулось на проезжую часть. 29-летний пассажир мотороллера получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Известно, что водитель «Муравья» в момент аварии был пьян. Кроме того, он не имел прав на управление мотороллером.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU