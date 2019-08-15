2019-08-15T13:50:24+03:00
Происшествия

Пьяный южноуралец на мотороллере «Муравей» устроил смертельную аварию на трассе

По его вине погиб один человек
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской областиФото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области
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ДТП произошло ночью 15 августа в Чесменском районе Челябинской области. На автодороге Зеленая долина-Южно-Уральск-Магнитогорск перевернулся советский грузовой мопед.

— Водитель мотороллера «Муравей — 2 М» не справился с управлением. В результате транспортное средство опрокинулось на проезжую часть. 29-летний пассажир мотороллера получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Известно, что водитель «Муравья» в момент аварии был пьян. Кроме того, он не имел прав на управление мотороллером.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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