Уникальную военную икону привезли в Челябинск всего на несколько дней

СЕГОДНЯ 17:34 2019-08-15T17:34:23+03:00

Где и когда поклониться святыне

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В четверг, 15 августа, митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил первый молебен перед иконой Спаса Нерукотворного. Образ, предназначенный для Главного храма Министерства обороны РФ, привезли к нам накануне, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

— Этот образ был создан на личные средства Владимира Путина. Лик Спасителя окружают образы Божией Матери и святых, а рельефы киота изображают знаковые события отечественной истории. Икону сопровождает мощевик с частицами мощей разных святых, — рассказывают в епархии.

До воскресенья, 18 августа, «Спас Нерукотворный» будет находиться в Свято-Симеоновском соборе Челябинска. Храм открыт с 8.00 до 19.00. А 18 августа, во второй половине дня, икону перевезут в храм Преображения Господня города Чебаркуль. Оттуда 22 августа ее отправят в Екатеринбург.

Уникальная икона посетит 120 городов и 150 храмов, более 300 соединений и воинских частей, а 9 мая 2020 года завершит свой путь в Главном храме вооруженных сил России, который строится в московском парке «Патриот».

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ИСТОЧНИК KP.RU