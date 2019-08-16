Челябинский урбанист придумал новый бренд города вместо красных труселей

СЕГОДНЯ 05:14 2019-08-16T05:15:58+03:00

Вот такие футболки Лев Владов предлагает дарит друзьям. Кадр с видео.

Об этом он рассказал на своей страничке в соцсетях (видео)

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— Челябинск был долгое время городом массовой миграции, — говорит в своем видеообращении Лев Владов. — Теперь челябинцы живут по всему свету. И у каждого человека, наверное, есть друг из Челябинска. Поэтому я предлагаю новый бренд нашего города — «Челябинск — город друзей».

Урбанист придумал два принта для футболок. На одном красуется фраза — «Друг из Челябинска», на другом — «У меня есть друг из Челябинска». Лев предлагает челябинцам дарить эту футболку своим приятелям в других городах.

Для чего все это? Владов отвечает:

— Может быть, Челябинск не самый красивый и ухоженный город страны, но здесь умеют дружить. А друга принимаешь таким, какой он есть.

Под этим постом, который появился вчера поздно вечером, уже оставили сотню положительных откликов. Так горожанин Евгений Франко пишет:

— Хорошая идея. Челябинск должен потерять статус «красных труселей» и прочих дурацких шуток. Жду миграцию людей в Челябинск, город, который объединяет и развивается. Развивается силами неравнодушных, талантливых и активных жителей, готовых взять ответственность за происходящее на себя!

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ИСТОЧНИК KP.RU