Актриса из «Не родись красивой» откроет фестиваль в Челябинске
5 сентября в Челябинске состоится открытие международного кинофестиваля «Предчувствие». На церемонию приедет актриса театра и кино Юлия Такшина. Она играла в сериалах «Кухня» и «Не родись красивой». О визите звезды сообщает агентство «Полит74».
Такшина проведет церемонию открытия. Сам фестиваль продлиться до 12 сентября. Кино будут крутить на площадках кинотеатров «Знамя», «Пушкина» и киноцентре «Импульс». Президент фестиваля — знаменитый документалист Сергей Мирошниченко.
Организаторы фестиваля сообщают, что в этом году на специальном показе фестиваля челябинцы увидят картину «Т-34». По традиции презентацию фильма проведет звездный гость, но имя его пока не раскрывается.
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