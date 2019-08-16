2019-08-16T11:29:52+03:00
Звезды

Актриса из «Не родись красивой» откроет фестиваль в Челябинске

Юлия Такшина проведет торжественную церемонию
Андрей АБРАМОВ
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Юлия Такшина приедет в Челябинск на открытие кинофестиваля.Юлия Такшина приедет в Челябинск на открытие кинофестиваля.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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5 сентября в Челябинске состоится открытие международного кинофестиваля «Предчувствие». На церемонию приедет актриса театра и кино Юлия Такшина. Она играла в сериалах «Кухня» и «Не родись красивой». О визите звезды сообщает агентство «Полит74».

Такшина проведет церемонию открытия. Сам фестиваль продлиться до 12 сентября. Кино будут крутить на площадках кинотеатров «Знамя», «Пушкина» и киноцентре «Импульс». Президент фестиваля — знаменитый документалист Сергей Мирошниченко.

Организаторы фестиваля сообщают, что в этом году на специальном показе фестиваля челябинцы увидят картину «Т-34». По традиции презентацию фильма проведет звездный гость, но имя его пока не раскрывается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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