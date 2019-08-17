2019-08-17T06:57:10+03:00
Общество

Главная городская выставка плодов и цветов пройдет в субботу в парке Гагарина

Жители Челябинска смогут поглазеть на диковинный урожай и проверить здоровье
Лидия ПЕСКОВА
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Садоводы померятся урожаем.Садоводы померятся урожаем.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В субботу, 17 августа, в парке Гагарина пройдет главная городская выставка плодов и цветов. На это красочное мероприятие традиционно съезжаются сотни южноуральцев.

По традиции, в этом году жюри конкурса выберет лучшую выставочную композицию, самый оригинальный цветочный костюм, самый богатый урожайный стенд и назовет самый удивительный плод. Гостей праздника также ждут богатые торговые ряды.

А еще в этом году на выставке плодов и цветов можно будет проверить здоровье. В специальной зоне, посвященной здоровью, челябинцы смогут измерить давление, научиться гигиене полости рта и получить рекомендации по питанию. А специалисты городского центра медицинской профилактики и движения «Волонтеры-медики» проведут мастер-классы, посвященные здоровью.

Начало выставки в 13.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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