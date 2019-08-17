2019-08-17T09:18:25+03:00
Общество

Выжившему в лесу щенку с переломом бедра ищут добрые руки в Челябинске

Если желающих не найдется, то Шумку отправят в приют
Лидия ПЕСКОВА
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Шумка. Фото: соцсети.Шумка. Фото: соцсети.
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В ветеринарной клинике, куда щенка доставили добрые люди, собаку назвали Шумкой. Она очень привязана к людям, но когда ее оставляют одну, громко лает. Видимо, не прошел стресс, заработанный в лесу.

Шумку нашли в июле. Челябинка поехала с семьей за грибами и более чем в ста километрах от города нашла на дороге покалеченного щенка.

— Собака лежала в колее. Мы чуть по ней не проехали. Щенок не мог встать. Мы вытащили его из грязи и привезли в город. Всю дорогу малышка молчала, не издала даже звука. А потом мы обратились с ней в клинику, — рассказывает Оксана.

У щенка диагностировали перелом бедра и провели сложную операцию. Сегодня Шумка чувствует себя хорошо: встает на лапку, хорошо кушает. Все расходы по лечению малышки Оксана взяла на себя. Но забрать Шумку в свою квартиру она не может — дома уже есть собака и кошка.

В воскресенье, 18 августа, Шумку будут выписывать из ветеринарной клиники. Держать ее дольше здесь также не могут. Если для Шумки не найдут хорошие руки, она поедет в приют.

Шумке нужен хозяин..Видео: социальные сети.

Если вы готовы стать заботливым хозяином для четырехмесячного щенка, обращайтесь в клинику. Вас познакомят с Шумкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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